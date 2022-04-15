Война: 50-й день в десяти фотографиях

Мы боремся, и мы побеждаем.
Наше сопротивление длится уже 50 дней. Каким был сегодняшний день, покажем вам в десяти фотографиях.
Сгоревший фургон на пути в Попасную, 14 апреля 2022 года
Кошка на детской площадке, Гостомель, 4 апреля 2022 года.
Раненый ребенок, переживший ракетный обстрел станции Краматорск, в педиатрической реанимации в больнице города Днепр, 14 февраля 2022 года.
Украинские военнослужащие на позиции недалеко в Донецкой области 14 апреля 2022 года.
Пожарные тушат пожар на складе, вызванный недавним российским обстрелом 14 апреля 2022 года в Харькове
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в мероприятии по посадке деревьев в парке, который планируют назвать парк "Героев Мариуполя" Киев, 14 апреля 2022 года.
Пешеход возле противотанковых заграждений незадолго до комендантского часа в Днепре 14 апреля 2022 года.
Наталья Маркова держит своего кота по кличке Патриот во время пребывания в центре для беженцев, организованном в спортзале 14 апреля 2022 года во Львове.
Украинский военнослужащий наступает на таблички с названиями российских городов: Ростов-на-Дону, Волгоград, Таганрог, Москва и Санкт-Петербург после того, как они демонтированы с декоративного уличного знака, указывающего направления и расстояния до городов-побратимов Одессы, 14 апреля 2022 года.
Разрушенные дома в Гостомеле, 14 апреля 2022 года.
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