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Война: 51-й день в десяти фотографиях

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Война: 51-й день в десяти фотографиях

Getty Images

Мы продолжаем бороться, расчищать завалы, хоронить убитых, лечить раненых.

Наша борьба длится уже 51 день. 

© Getty Images
Getty Images

Мужчина готовит еду в Бородянке, 15 апреля 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Полицейский во время работ по вывозу мусора в Бородянке, 15 апреля 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Полностью разрушенное здание в Бородянске, 15 апреля 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Мешки для трупов в Бородянке, 15 апреля 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Женщины убираются в здании с обрушившимся фасадом в городе Вишневое, 15 апреля 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Трактор на поле рядом с уничтоженной российской военной техникой, Киевская область, 15 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Украинский военнослужащий на блокпосту на окраине Барвинково, 15 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Общественной палате России 15 апреля 2022 года в Москве.

© Getty Images
Getty Images

Люди ожидают автобус, который доставит их в Польшу с центрального железнодорожного вокзала 15 апреля 2022 года во Львове. 

© Getty Images
Getty Images

Саперы из Харьковской службы экстренного реагирования обыскивают крышу в поисках обломков ракеты или неразорвавшихся боеприпасов от недавних российских атак 15 апреля 2022 года в Харькове. 

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