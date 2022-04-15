Война: 51-й день в десяти фотографиях

Война: 51-й день в десяти фотографиях

Мы продолжаем бороться, расчищать завалы, хоронить убитых, лечить раненых.

Наша борьба длится уже 51 день.

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Мужчина готовит еду в Бородянке, 15 апреля 2022 года.

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Полицейский во время работ по вывозу мусора в Бородянке, 15 апреля 2022 года.

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Полностью разрушенное здание в Бородянске, 15 апреля 2022 года.

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Мешки для трупов в Бородянке, 15 апреля 2022 года.

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Женщины убираются в здании с обрушившимся фасадом в городе Вишневое, 15 апреля 2022 года.

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Трактор на поле рядом с уничтоженной российской военной техникой, Киевская область, 15 апреля 2022 года.

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Украинский военнослужащий на блокпосту на окраине Барвинково, 15 апреля 2022 года.

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Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Общественной палате России 15 апреля 2022 года в Москве.

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Люди ожидают автобус, который доставит их в Польшу с центрального железнодорожного вокзала 15 апреля 2022 года во Львове.

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Саперы из Харьковской службы экстренного реагирования обыскивают крышу в поисках обломков ракеты или неразорвавшихся боеприпасов от недавних российских атак 15 апреля 2022 года в Харькове.

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