Война: 52-й день в десяти фотографиях

Война: 52-й день в десяти фотографиях

День за днем мы продолжаем бороться за нашу свободу, за будущее наших детей.

Наша война с Россией длится уже 52 дня.

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Воронка и разрушенный дом в селе Яцковка, 16 апреля 2022 года.

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Пожарные позируют с манекеном, найденным среди обломков 16 апреля 2022 года в Харькове.

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Дым поднимается над нефтеперерабатывающим заводом в Лисичанске, примерно в 120 км к северу от Донецка, 16 апреля 2022 года.

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Пожарные тушат пожар в торговом центре и окружающих зданиях после ракетного удара России 16 апреля 2022 года в Харькове.

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Мужчина с велосипедом рядом с разрушенным мостом в селе Русанив Киевской области, 16 апреля 2022 года.

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Украинские военнослужащие смотрят на подбитый российский танк на дороге в селе Русанив Киевской области 16 апреля 2022 года.

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Местные жители перед подбитыми российскими бронетранспортерами в селе Русанив Киевской области 16 апреля 2022 года.

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Украинские военные среди обломков в Харькове, 16 апреля 2022 года.

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Посетители на цепной карусели во время 82-го Штутгартского весеннего фестиваля в Каннштаттер-Вазен, 16 апреля, 2022 года.

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Люди среди обломков после обстрела в Харькове, 16 апреля 2022 года.

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