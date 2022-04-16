Война: 52-й день в десяти фотографиях

День за днем мы продолжаем бороться за нашу свободу, за будущее наших детей.
Наша война с Россией длится уже 52 дня.
Воронка и разрушенный дом в селе Яцковка, 16 апреля 2022 года.
Пожарные позируют с манекеном, найденным среди обломков 16 апреля 2022 года в Харькове.
Дым поднимается над нефтеперерабатывающим заводом в Лисичанске, примерно в 120 км к северу от Донецка, 16 апреля 2022 года.
Пожарные тушат пожар в торговом центре и окружающих зданиях после ракетного удара России 16 апреля 2022 года в Харькове.
Мужчина с велосипедом рядом с разрушенным мостом в селе Русанив Киевской области, 16 апреля 2022 года.
Украинские военнослужащие смотрят на подбитый российский танк на дороге в селе Русанив Киевской области 16 апреля 2022 года.
Местные жители перед подбитыми российскими бронетранспортерами в селе Русанив Киевской области 16 апреля 2022 года.
Украинские военные среди обломков в Харькове, 16 апреля 2022 года.
Посетители на цепной карусели во время 82-го Штутгартского весеннего фестиваля в Каннштаттер-Вазен, 16 апреля, 2022 года.
Люди среди обломков после обстрела в Харькове, 16 апреля 2022 года.
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