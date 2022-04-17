Война: 53-й день в десяти фотографиях

Подходит к концу 53 день войны.
Наша победа все ближе. Нам трудно, но мы не сдаемся. Мы делаем все, чтобы освободить Украину от российских оккупантов. Впереди у нас еще много работы. Но мы справимся.
Разрушения после обстрела в Мощуне, 17 апреля 2022 года.
Разрушения после обстрела в Мощуне, 17 апреля 2022 года.
Мощун, 17 апреля 2022 года.
После обстрела в Харькове, Украина, 17 апреля 2022 года.
Захоронение двух тел в Буче, 17 апреля 2022 года.
Лариса Ларина, родом из Украины, на ежегодном Пасхальном параде и фестивале шляп на Пятой авеню в пасхальное воскресенье 17 апреля 2022 года в Нью-Йорке.
Мариуполь, 17 апреля 2022 года.
17 апреля 2022 года российская ракета попала в жилой дом в Харькове.
Украинский флаг развевается между разрушенными во время бомбардировки зданиями в городе Бородянка Киевской области 17 апреля 2022 года.
Пожарные пытаются потушить пожар в жилом доме после обстрела в центре Харькова 17 апреля 2022 года.
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