Война: 54-й день в десяти фотографиях

Война: 54-й день в десяти фотографиях

Сегодняшний день принес нам много боли. Оккупанты продолжают обстреливать наши города, гибнут военные и мирные люди.

Война, с Россией длится уже 54 дня. И каждый из этих дней был наполнен борьбой и нашей верой в победу.

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Врачи в военном госпитале в Запорожье 18 апреля 2022 года.

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Вид на разрушения после пяти прицельных ракетных ударов по Львову, Украина, 18 апреля 2022 года.

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Разрушенные дома 18 апреля 2022 года в Ирпене.

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Украинские мирные жители и солдаты, погибшие в результате российских атак, похоронены на кладбище в Буче, 18 апреля 2022 года.

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Мирные жители ждут в укрытии во время артиллерийского обстрела села Луч в Николаевской области, Украина, 18 апреля 2022 года.

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Андрей Головин, священник храма Всех Святых Андрея Первозванного возле церкви, где была обнаружена братская могила в Буче, 18 апреля 2022 года.

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Разрушенные здания 18 апреля 2022 года в Ирпене, Украина.

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Дым поднимается на горизонте после ракетных ударов по Львову, в результате которых 6 человек погибли и 8 получили ранения, в том числе ребенок, на окраине Львова, 18 апреля 2022 года.

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Поврежденный автомобиль после удара российской артиллерии по жилому району в Харькове, Украина, 18 апреля 2022 года.

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Собака в разрушенном доме в поселке Новодружеск, 18 апреля 2022 года.