Война: 54-й день в десяти фотографиях

Сегодняшний день принес нам много боли. Оккупанты продолжают обстреливать наши города, гибнут военные и мирные люди.
Война, с Россией длится уже 54 дня. И каждый из этих дней был наполнен борьбой и нашей верой в победу.
Врачи в военном госпитале в Запорожье 18 апреля 2022 года.
Вид на разрушения после пяти прицельных ракетных ударов по Львову, Украина, 18 апреля 2022 года.
Разрушенные дома 18 апреля 2022 года в Ирпене.
Украинские мирные жители и солдаты, погибшие в результате российских атак, похоронены на кладбище в Буче, 18 апреля 2022 года.
Мирные жители ждут в укрытии во время артиллерийского обстрела села Луч в Николаевской области, Украина, 18 апреля 2022 года.
Андрей Головин, священник храма Всех Святых Андрея Первозванного возле церкви, где была обнаружена братская могила в Буче, 18 апреля 2022 года.
Разрушенные здания 18 апреля 2022 года в Ирпене, Украина.
Дым поднимается на горизонте после ракетных ударов по Львову, в результате которых 6 человек погибли и 8 получили ранения, в том числе ребенок, на окраине Львова, 18 апреля 2022 года.
Поврежденный автомобиль после удара российской артиллерии по жилому району в Харькове, Украина, 18 апреля 2022 года.
Собака в разрушенном доме в поселке Новодружеск, 18 апреля 2022 года.
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