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Война: 56-й день в десяти фотографиях

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Война: 56-й день в десяти фотографиях

56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Сколько продлится война, мы не знаем, но мы точно знаем, что каждый день приближает нас к победе.

Мы боремся с подлым, бесчеловечным и беспощадным врагом уже 56 дней. 

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Похороны мирных жителей, убитых российскими войсками на Бучанском кладбище 20 апреля 2022 года.

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Женщина у гроба на Бучанском кладбище, 20 апреля 2022 года.

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Жители сидят на скамейках среди руин в Мариуполе. 

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Разрушения в Мариуполе.

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

На этом снимке с воздуха показан разрушенный жилой район в селе Мощун 20 апреля 2022 года. 

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Люди отдают дань уважения украинскому военнослужащему Владимиру Карасю, погибшему во время боев с российскими войсками, Майдан Независимости в Киеве, 20 апреля 2022 года.

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Руины разрушенного торгового центра 20 апреля 2022 года в Буче.

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Визит президента Европейского совета Шарля Мишеля Киев, Украина, 20 апреля 2022 года.

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Мужчина осматривает свою разрушенную квартиру в жилом доме на окраине Харькова 20 апреля 2022 года.

56-й день в десяти фотографиях / © Getty Images
56-й день в десяти фотографиях / Getty Images

Трупы ожидают вскрытия, поскольку захоронения продолжаются на кладбище в  Буче,  20 апреля 2022 года.

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