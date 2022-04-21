Война: 56-й день в десяти фотографиях

Сколько продлится война, мы не знаем, но мы точно знаем, что каждый день приближает нас к победе.
Мы боремся с подлым, бесчеловечным и беспощадным врагом уже 56 дней.
Похороны мирных жителей, убитых российскими войсками на Бучанском кладбище 20 апреля 2022 года.
Женщина у гроба на Бучанском кладбище, 20 апреля 2022 года.
Жители сидят на скамейках среди руин в Мариуполе.
Разрушения в Мариуполе.
На этом снимке с воздуха показан разрушенный жилой район в селе Мощун 20 апреля 2022 года.
Люди отдают дань уважения украинскому военнослужащему Владимиру Карасю, погибшему во время боев с российскими войсками, Майдан Независимости в Киеве, 20 апреля 2022 года.
Руины разрушенного торгового центра 20 апреля 2022 года в Буче.
Визит президента Европейского совета Шарля Мишеля Киев, Украина, 20 апреля 2022 года.
Мужчина осматривает свою разрушенную квартиру в жилом доме на окраине Харькова 20 апреля 2022 года.
Трупы ожидают вскрытия, поскольку захоронения продолжаются на кладбище в Буче, 20 апреля 2022 года.
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