Война, изменившая нашу реальность: как принять то, что жизнь теперь другая

Война, изменившая нашу реальность: как принять то, что жизнь теперь другая

Первые взрывы, прогремевшие по всей стране 24 февраля, изменили нашу реальность.

Страх неопределенности пришел на смену мирному быту, планам и мечтам. Важно пройти сложный процесс принятия случившегося и адаптироваться к новой жизни. Телеграмм-канал "Психологическая помощь" рассказывает, как с этим справиться.

Что происходит в момент перемен и как с этим справиться

Существует популярная теория американской психологи Элизабет Кюблер Росс о стадии принятия потерь и жизненных изменений: отрицание, злоба, торг, депрессия, принятие. Стадии могут чередоваться по-разному или жить вперемешку.

Принятие изменений — это прежде всего отсутствие психологического сопротивления ситуации. Первая мысль, очевидно накрывшая многих - "Я не могу в это поверить!". Однако, чем дольше сопротивляться реальности, тем сложнее перейти к адаптации и стать полезным.

Отрицание и оцепенение – это адекватная защитная реакция психики. Это состояние может сопровождаться забывчивостью и дезорганизованностью. Забываете, где положили телефон, не можете найти ключи.

Что делать на этой стадии:

восстановить ежедневную рутину (еда, уход за телом, легкие физические нагрузки)

говорить о своем состоянии с близкими людьми

дать себе время прийти в себя и осознать ситуацию

Гнев наступает как следствие осознания перемен. Раздражительность и злоба, поиск виновных и чувство несправедливости – особенно острые в этот период.

Доктор психологических наук Виктория Горбунова советует помогать себе и близким проживать эмоцию злости:

писать о своем гневе и других эмоциях в дневнике

выговаривать их вслух себе или близким

прокричаться

Торг – попытка отложить принятие решения о жизни в новой реальности. Характерные действия для этого состояния:

договор с собой и близкими о каком-то плане действий

много сомнений в действиях, поиск каких-то авторитетов, которые скажут, как лучше поступить

подготовка к принятию решения: паническая проверка документов, скупка продуктов, пересборка дорожной сумки

попытки оттянуть момент новых действий

Как поступать в этом состоянии:

работать со своими мыслями: повторять себе, что мысли не равны реальности!

изменить свой внутренний фокус из сомнений в поиске тех действий, которые могут помочь повлиять на ситуацию

Депрессия или апатия - безразличие, состояние подавленности и печали, сниженная работоспособность, отсутствие энергии. Может исчезнуть аппетит, появляться нарушение ЖКТ.

Что делать:

установить и соблюдать режим сна и питания, ежедневно принимать душ и умываться!

просить близких о помощи и поддержке

выполнять простые физические упражнения

Принятие

Это момент осознания того, что даже в этой реальности можно найти свое место. Пусть один человек и не может повлиять на глобальное течение событий, но есть маленькие дела, которые ему по силам.

Развитие и закрепление этого состояния поможет волонтерская деятельность в том, что вам удается. А также, конечно, мемы и шутки, которые так щедро создают люди, о событиях вокруг.

Когда вы достигли состояния принятия новой реальности, начали искать или нашли свое новое место в ней – вам будет гораздо проще помогать другим и сохранить свою жизнь и здоровье.

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