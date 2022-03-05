Война, изменившая нашу реальность: как принять то, что жизнь теперь другая

Первые взрывы, прогремевшие по всей стране 24 февраля, изменили нашу реальность.
Страх неопределенности пришел на смену мирному быту, планам и мечтам. Важно пройти сложный процесс принятия случившегося и адаптироваться к новой жизни. Телеграмм-канал "Психологическая помощь" рассказывает, как с этим справиться.
Что происходит в момент перемен и как с этим справиться
Существует популярная теория американской психологи Элизабет Кюблер Росс о стадии принятия потерь и жизненных изменений: отрицание, злоба, торг, депрессия, принятие. Стадии могут чередоваться по-разному или жить вперемешку.
Принятие изменений — это прежде всего отсутствие психологического сопротивления ситуации. Первая мысль, очевидно накрывшая многих - "Я не могу в это поверить!". Однако, чем дольше сопротивляться реальности, тем сложнее перейти к адаптации и стать полезным.
Отрицание и оцепенение – это адекватная защитная реакция психики. Это состояние может сопровождаться забывчивостью и дезорганизованностью. Забываете, где положили телефон, не можете найти ключи.
Что делать на этой стадии:
восстановить ежедневную рутину (еда, уход за телом, легкие физические нагрузки)
говорить о своем состоянии с близкими людьми
дать себе время прийти в себя и осознать ситуацию
Гнев наступает как следствие осознания перемен. Раздражительность и злоба, поиск виновных и чувство несправедливости – особенно острые в этот период.
Доктор психологических наук Виктория Горбунова советует помогать себе и близким проживать эмоцию злости:
- писать о своем гневе и других эмоциях в дневнике
- выговаривать их вслух себе или близким
- прокричаться
Торг – попытка отложить принятие решения о жизни в новой реальности. Характерные действия для этого состояния:
- договор с собой и близкими о каком-то плане действий
- много сомнений в действиях, поиск каких-то авторитетов, которые скажут, как лучше поступить
- подготовка к принятию решения: паническая проверка документов, скупка продуктов, пересборка дорожной сумки
- попытки оттянуть момент новых действий
Как поступать в этом состоянии:
- работать со своими мыслями: повторять себе, что мысли не равны реальности!
- изменить свой внутренний фокус из сомнений в поиске тех действий, которые могут помочь повлиять на ситуацию
Депрессия или апатия - безразличие, состояние подавленности и печали, сниженная работоспособность, отсутствие энергии. Может исчезнуть аппетит, появляться нарушение ЖКТ.
Что делать:
- установить и соблюдать режим сна и питания, ежедневно принимать душ и умываться!
- просить близких о помощи и поддержке
- выполнять простые физические упражнения
Принятие
Это момент осознания того, что даже в этой реальности можно найти свое место. Пусть один человек и не может повлиять на глобальное течение событий, но есть маленькие дела, которые ему по силам.
Развитие и закрепление этого состояния поможет волонтерская деятельность в том, что вам удается. А также, конечно, мемы и шутки, которые так щедро создают люди, о событиях вокруг.
Когда вы достигли состояния принятия новой реальности, начали искать или нашли свое новое место в ней – вам будет гораздо проще помогать другим и сохранить свою жизнь и здоровье.
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