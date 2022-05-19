"Война наполнила его новым щемящим содержанием": Елена Зеленская в национальном костюме поздравила украинцев с Днем вышиванки

Первая леди Украины показалась в красивой вышиванке.

Сегодня, 19 мая, в День вышиванка Елена Зеленская надела бело-синюю вышиванку и поздравила украинцев с праздником.

Во время войны этот день для всех украинцев приобрел новое щемящее значение. Кто-то не сможет сегодня одеть вышиванку, потому что обороняет страну на фронте, кто-то потерял ее в разрушенном доме, а кто-то уехал за границу, убегая от оккупанта, не взяв ничего. Так что первая леди сделала это за всех украинцев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшего, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя.

Этот день украинцы отмечают много лет, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро чувствуем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Настолько личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья!" – написала Зеленская.

Читайте также: