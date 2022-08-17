"Война не имеет пола": Андре Тан подарил украинским женщинам один день довоенной жизни

Героинями спецпроекта "Война не имеет пола" стали семь женщин, продолжающих удерживать на своих плечах критическую инфраструктуру страны в тылу, пока наши защитники защищают государство от захватчика на фронте.

Учительница младших классов, волонтер, работница ЖКХ, фельдшер-спасатель, работница полиции, психолог, полковник ГСЧС — все они делают свое дело и работают на нашу общую победу, удивляя мужеством и стойкостью.

Кристина, старшая лейтенант полиции

Проект "Война не имеет пола"

Проект "Война не имеет пола"

Елена, учительница младших классов

Проект "Война не имеет пола"

Проект "Война не имеет пола"

Оксана, фельдшерка-спасательница

Проект "Война не имеет пола"

Проект "Война не имеет пола"

Андре Тан и его команда устроили для избранных героинь один день из довоенной жизни. Придумали образы и мейкап, подчеркивающие их женственность и красоту, организовали прогулку по достопримечательностям столицы (Золотые ворота, Софийский собор, Андреевский спуск, Пейзажная аллея, Контрактовая площадь, Родина-мать) и пообщались с ними о том, как началась война и что изменила и как они живут сейчас.

Ирина, частная предпринимательница, волонтер

Проект "Война не имеет пола"

Проект "Война не имеет пола"

Целью проекта, как объясняет Андре Тан, было продемонстрировать, какие наши женщины красивые, нежные и хрупкие, но в то же время чрезвычайно сильны и продолжают работать на уровне с мужчинами, ради высшей цели и общего будущего.

Светлана, заместитель начальника ЖЭД

Светлана, полковница службы гражданской защиты

Проект "Война не имеет пола"

"Всем известно, что украинки — самые красивые женщины на планете. А после 24 февраля весь мир узнал, что мы еще и самая смелая нация, которая достойно отражает атаки так называемой "второй армии мира" и уверенно шагает к победе.

Иванна, психология

Проект "Война не имеет пола"

В проекте "У войны нет пола" мне хотелось продемонстрировать и другой, "неочевидный фронт", который лично я вижу каждый день. Простых украинских женщин, их несокрушимость, ежедневный героизм, с которым они продолжают выходить на работу и тем самым делают возможным функционирование нашего государства в тылу".

Вот что рассказывает одна из героинь проекта — Кристина Прокопчук, старший лейтенант полиции: "Я проснулась, как и большинство украинцев, 24 от взрыва, на телефон поступило сообщение о боевой тревоге и срочных сборах. Получила оружие и спецсредства, сначала обеспечивала безопасность на блокпостах. С 24-го, конечно, постоянно на работе и ни разу не покинула Киев, иногда было страшно, особенно в начале, когда поступало много сообщений о ДРГ в столице, но, несмотря на это, на тяжелый характер и ход самой войны. Я чувствую, как она укрепила наш коллектив и наше общество в целом. Все мы сейчас как одно целое, как один человек, вкладываемся в нашу победу и обязательно победим — я это точно знаю".

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