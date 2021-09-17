Война продолжается: Пирс Морган пообещал "стать кошмаром" для Меган Маркл

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган подписал сенсационную сделку с изданием The Sun и считает, что это нанесет серьезный удар герцогине Сассекской.

Через шесть месяцев после того, как Меган попыталась уволить его из Good Morning Britain, Пирс вернулся в издание, где когда-то начинал свой журналистский путь.

Морган был уволен с телеканала ITV, где в прямом эфире программы "Доброе утро, Британия" заявил, что не верит ни единому слову Меган в ее интервью Опре Уинфри. В частности, не верит в суицидальные мысли, о которых рассказала герцогиня Сассекская. Накануне Меган Маркл подала жалобу на телеканал ITV, где выразила обеспокоенность из-за слов Пирса Моргана о психическом здоровье и о влиянии его слов на людей, размышляющих о самоубийстве.

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Сидя в баре в таверне Скарсдейл в Кенсингтоне, Западный Лондон, Пирс сказал: "И мне нужно сказать особое спасибо, Меган. Сейчас мы сидим и пьем. Я встретил ее здесь пять лет назад. И держу пари, она сидела там, празднуя мой уход из "Доброе утро, Британия", так что это увольнение станет для нее кошмаром. Ура, Меган!" - сказал Пирс, пишет The Sun.

Сообщается, что Пирс Морган возвращается в компанию, где он начал свою блестящую карьеру, чтобы представить новое глобальное телешоу и стать обозревателем для The Sun. Очевидно, Меган и Гарри теперь будут под его особым прицелом.

Пирс Морган / Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что Морган рассказывал, что ему нравилось дружить с Меган: он давал ей профессиональные советы и обещал пригласить на свое ток-шоу. Меган исчезла из его поля зрения после того, как в ее поле зрения появился более известный и влиятельный человек (вероятно, речь идет о принце Гарри).

Меган Маркл / Associated Press

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