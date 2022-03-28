"Война в Украине – это война на пороге вашего дома": Елена Зеленская обратилась к мировому сообществу

Первая леди Украины поблагодарила своих коллег со всего мира за поддержку.

Елена Зеленская опубликовала в Instagram видео, показанное во время благотворительного международного марафона-концерта Save Ukraine.

"На войне каждый день – как жизнь. Наши дети привыкли засыпать под звуки взрывов. Но я прошу вас: не привыкайте к войне! Ведь нельзя в ХХІ веке в Европе привыкать к тому, что дети засыпают под звуки снарядов и не знают, будут живы завтра. Нельзя привыкать к братским могилам, в которые превращаются мирные города. Война в Украине – это война на пороге вашего дома. Оставайтесь открытыми, оставайтесь чуткими. Оставайтесь на стороне мира и человечности.

С такими словами я обратилась сегодня к Европе и миру, зрителям и участникам грандиозного зрелища – благотворительного международного марафона-концерта Save Ukraine. Его услышала вся планета – концерт ретранслировали более 20 стран. Марафон для Украины объединил мировые и украинские звезды. Наша страна действительно сейчас сплотила вокруг себя весь мир", — написала Елена.

Зеленская также поблагодарила первых леди со всего мира, которые присоединились к информационному фронту. Они рассказывают правду о войне в Украине, а также гостеприимно принимают в своих странах женщин и детей из Украины.

"Сегодняшний концерт – еще один вклад в нашу победу: на нем собраны средства на гуманитарную помощь Украине. На таких мероприятиях, как этот, особенно чувствуется: наша страна защищает мир не только для себя, но и для всего мира. Хорошо, что мир это понимает", — подытожила первая леди Украины.

Ранее Зеленская показала последствия российской агрессии.

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