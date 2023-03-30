"Война в Украине угрожает безопасности Европы": король Чарльз выступил в Бундестаге

Трехдневная поездка является 29-м официальным визитом Чарльза в Германию, хотя он посетил страну более 40 раз. В качестве монарха - это его первый визит.

Король Чарльз III и королева Камилла посетили сегодня, 30 марта, Бундестаг в Берлине. Британские монархи прибыли в Германию с первым государственным визитом в качестве короля и королевы. Во время своего выступления перед немецким парламентом новый король Соединенного Королевства рассказал о значительном вкладе Лондона и Берлина в помощь Украине после начала полномасштабной войны России против Украины, сообщает издание Euronews.

"Мы бок о бок защищаем и продвигаем наши общие демократические ценности, - сказал он. - Это так ясно проявляется сегодня, когда мы вместе с Украиной выступаем в защиту свободы и суверенитета перед лицом неспровоцированной агрессии".

Также, по словам короля, после полномасштабного вторжения России более года назад и Великобритания, и Германия отреагировали и приняли решения, которые раньше невозможно было вообразить. Он также рассказал об ужасах войны в нашей стране.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Вторжение в Украину причинило самые невероятные страдания такому количеству невинных людей. Бесчисленное количество жизней было разрушено, свобода и человеческое достоинство были растоптаны самым жестоким способом. Безопасность Европы находится под угрозой, как и наши демократические ценности".

После выступления в Бундестаге король посетит центр для беженцев, поддерживающий украинцев, перемещенных в результате войны.

Король Чарльз III посещает центр для беженцев из Украины в бывшем аэропорту Тегель вместе с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером / Фото: Associated Press

Король Чарльз III посещает центр для беженцев из Украины в бывшем аэропорту Тегель вместе с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером / Фото: Associated Press

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