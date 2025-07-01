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Воздушные шары, торт и пони: жена Бориса Джонсона показала, как они отметили двухлетие сына
Празднование прошло на природе и в кругу близких людей.
37-летняя Кэрри и 61-летний Борис Джонсон воспитывают четверых детей. Самая младшая дочь Поппи родилась совсем недавно — 21 мая этого года. А в июле свой день рождения празднует их общий младший сын Фрэнк — ему исполнится два года. Родители решили заранее устроить для ребенка праздник, а Кэрри в своем Instagram показала, как он прошел.
День рождения прошел на природе и узком круге близких друзей и семьи. Для Фрэнки организовали фотозону из воздушных шаров и катание на пони, грива которого была украшена бантами и ленточками.
Борис Джонсон не стал заморачиваться над праздничным образом и надел черную футболку и пестрые шорты, похожие на пляжные. Кэрри же была в морковном кардигане с золотыми пуговицами в виде ракушек и солнцезащитных очках.
Судя по фото, детям очень понравился праздник. А торт был выполнен с декором в виде фермы с животными.
Также Кэрри показала фото своей мамы, которая в слинге на груди держит свою новорожденную внучку Поппи.
Ранее, напомним, Борису Джонсону исполнилось 61 год, и они с женой устроили себе свидание на катере.