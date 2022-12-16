Возможно, ждет пополнения: принцесса Евгения заинтриговала выбором лука

Принцесса Йоркская Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком посетили вчера концерт "Королевские гимны: вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве с другими членами королевской семьи.

32-летняя принцесса появилась на публике в шерстяном пальто от Weekend Max Mara с поясом на талии и в высоких замшевых сапогах на каблуках LK Bennett. В руках у принцессы был черный квадратный клатч от бренда Pop & Suki.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Наше внимание привлек тот факт, что принцесса Йоркская старалась подчеркнуть талию поясом и потуже его завязать.

И было ощущение, что она пытается таким образом скрыть увеличившийся живот. Возможно, они с Джеком ждут второго ребенка?

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

В последний раз на публике принцесса Евгения появлялась еще в октябре. Она посещала арт-мероприятие в Париже. Тогда она появилась перед камерами в черном платье, поверх которого надела пальто цвета кэмел, которое не стала застегивать на пуговицы.

Если Евгения действительно беременна, то малыш для пары станет вторым. Первенец пары сын Август родился 9 февраля 2021 года в госпитале Портланд, в Лондоне.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

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