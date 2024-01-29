Возникли нюансы: король Чарльз III проведет в больнице больше запланированного времени

Король Чарльз провел в больнице The London Clinic не двое суток, как ожидалось, а трое и все еще остается там. По словам инсайдеров такая информация вызывает беспокойство.

Королева Камилла трижды за уикенд навещала своего супруга и выглядела веселой. В комментарии журналистам еще в пятницу Ее Величество сказала, что операция Чарльза прошла успешно и король выздоравливает.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Однако один источник сообщил The Sun: "Понятно, что Чарльз останется в больнице дольше двух ночей только в том случае, если возникнет какая-то неожиданная проблема. Дополнительное пребывание носит чисто предупредительный характер, но, тем не менее, как сообщается, вызвало некоторое беспокойство", пишет express.

Теперь ожидается, что Чарльзу придется избегать работы в течение как минимум месяца по медицинским показаниям. Ранее сообщалось, что монарх не планирует брать больничный и будет работать, даже находясь в госпитале.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, на этой неделе из этой же клиники должны выписать принцессу Уэльскую Кэтрин, которой две недели назад сделали операцию на брюшной полости.

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