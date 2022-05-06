Возобновляют свою работу: новые релизы фильмов в кинотеатрах

Уже с мая можно будет посмотреть новые кинорелизы.

С мая 2022 года компания B&H Film Distribution выходит в прокат с новыми кинорелизами. В частности, в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть следующие фильмы:

"Белфаст" с 12.05.2022

Лента основана на личном опыте режиссера Кеннета Браны. Девятилетний парень вынужден учиться жить в мире, который в одночасье стал другим. Все, к чему он привык, никогда не будет таким, как раньше. Неизменными остаются только радость, смех, музыка и настоящая магия кино.

"Швидка" с 19.05.2022

Новый триллер от режиссера Майкла Бэя. Чтобы спасти жену от болезни, заслуженный ветеран обращается за помощью к приемному брату преступника. Ограбить банк и сорвать многомиллионный куш кажется удачной идеей… Но когда все пойдет не по плану, героям не останется ничего другого, кроме как похитить скорую с двумя заложниками внутри.

"Поганці" с 02.06.2022

Увлекательное анимационное приключение от DreamWorks. Пятеро очень плохих героев решают совершить ограбление, которое должно войти в историю.

Кроме того, уже в июне зрители смогут посмотреть фантастический экшн "МОРБІУС" с Джаредом Лето в главной роли.

Также в прокате и дальше будут идти повторные релизы компании. Информация о сеансах будет размещена на сайтах кинотеатров.

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