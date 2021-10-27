Возвращение княгини Шарлин в Монако снова переносится: ее муж сделал заявление

Князь Альбер II назвал примерную дату, когда его супруга Шарлин сможет вернуться в Монако, и это произойдет не в октябре.
Ранее княжеский дом Монако заявлял, что княгиня Шарлин, которая уже больше четырех месяцев находится в Южной Африке и перенесла несколько операций для лечения осложнений лор-инфекции, сможет вернуться домой к концу октября. Но, видимо, ее возвращение снова откладывается.
Супруг Шарлин Альбер II в интервью изданию Point De Vue сообщил, что последняя операция, которая состоялась почти три недели назад, была успешной и княгиня сможет вернуться домой к национальному празднику Монако. Национальный день Монако приходится на пятницу, 19 ноября этого года.
"Ей намного лучше. Эта последняя операция, касающаяся носовой перегородки, прошла очень хорошо. Мы очень скоро сможем рассмотреть вопрос о ее возвращении. И я могу сказать вам, что она будет в Монако задолго до национального праздника. Я не могу назвать вам точную дату, но я обещаю, что вы об этом узнаете, когда придет время", - гласит заявление Альбера II.
Вчера Шарлин поделилась прискорбной новостью в Instagram, сообщив, что умер ее любимый пес и опубликовала трогательную фотографию. Для Шарлин последние несколько месяцев были тяжелыми, надеемся, скоро княгиня сможет-таки вернуться к мужу и детям – принцесса Габриэлле и принцу Жаку, по которым она очень соскучилась.
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