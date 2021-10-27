Возвращение княгини Шарлин в Монако снова переносится: ее муж сделал заявление

Князь Альбер II назвал примерную дату, когда его супруга Шарлин сможет вернуться в Монако, и это произойдет не в октябре.

Ранее княжеский дом Монако заявлял, что княгиня Шарлин, которая уже больше четырех месяцев находится в Южной Африке и перенесла несколько операций для лечения осложнений лор-инфекции, сможет вернуться домой к концу октября. Но, видимо, ее возвращение снова откладывается.

Супруг Шарлин Альбер II в интервью изданию Point De Vue сообщил, что последняя операция, которая состоялась почти три недели назад, была успешной и княгиня сможет вернуться домой к национальному празднику Монако. Национальный день Монако приходится на пятницу, 19 ноября этого года.

Княгиня Шарлин / Associated Press

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"Ей намного лучше. Эта последняя операция, касающаяся носовой перегородки, прошла очень хорошо. Мы очень скоро сможем рассмотреть вопрос о ее возвращении. И я могу сказать вам, что она будет в Монако задолго до национального праздника. Я не могу назвать вам точную дату, но я обещаю, что вы об этом узнаете, когда придет время", - гласит заявление Альбера II.

Вчера Шарлин поделилась прискорбной новостью в Instagram, сообщив, что умер ее любимый пес и опубликовала трогательную фотографию. Для Шарлин последние несколько месяцев были тяжелыми, надеемся, скоро княгиня сможет-таки вернуться к мужу и детям – принцесса Габриэлле и принцу Жаку, по которым она очень соскучилась.

Княгиня Шарлин с детьми / Associated Press

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