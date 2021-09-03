Возвращение в Монако под угрозой: княгиню Шарлин внезапно госпитализировали

Не очень приятные новости прилетели из ПАР, сообщается, что княгиня Монако была госпитализирована на днях в местную больницу.

Супруга князя Альбера II находится в стабильном состоянии после того, как потеряла сознание и была доставлена ​​в больницу из-за осложнений, вызванных инфекцией лор-органов, сообщает Daily Mail.

В больницу Netcare Alberlito Шарлин госпитализировали под псевдонимом. "Ее Светлость принцесса Монако Шарлин была доставлена ​​в клинику на машине скорой помощи поздно вечером в среду после того, как потеряла сознание из-за тяжелой инфекции уха, носа и горла, которой она заразилась в мае", - говорится в заявлении представителя княгини.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Медицинская бригада осмотрела княгиню и позже было подтверждено, что ее состояние здоровья стабильно и не вызывает опасения. Однако, причина его ухудшения не была названа. Ссылаясь на законодательство о конфиденциальности в госпитале не сообщают, какие процедуры были проведены княгине. Шарлин была госпитализирована в качестве VIP-пациента.

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Ранее в комментарии для People супруг Шарлин – князь Альбер II заявил, что его жена идет на поправку и есть вероятность, что сможет вернуться в Монако в октябре. Но теперь слова Альбера попадают под сомнение.

В ЮАР Шарлин отправилась с благотворительной миссией еще в конце мая (она улетела, чтобы осветить борьбу с браконьерством на носорогов), уже там у нее развилось осложнение после проведенной процедуры синус-лифтинга. Шарлин заявляла, что не осознавала, что у нее инфекция, пока не обратилась к специалисту после того, как ее уши начали сильно болеть. С тех пор она перенесла уже несколько операций под общим наркозом, которые прошли успешно. Но нынче состояние здоровья княгини снова вызывает обеспокоенность.

Княгиня Шарлин / Associated Press

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Княгиня Монако Шарлин до пластики и после нее (11 фото)

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