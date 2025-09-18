Впечатлили всех: Кейт и Уильям поделились особенной фотографией после вчерашнего банкета

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям вызвали настоящий королевский ажиотаж, опубликовав в преддверии начала государственного банкета в Виндзорском замке новый портрет.

А после банкета, где Кейт появилась в роскошном платье ручной работы с кружевом от Phillipa Lepley, с клатчем в руках от Anya Hindmarch и обута в золотые туфли-лодочки Aquazzura, пара опубликовала еще один потрясающий снимок в сторис.

Кейт и Уильям Уэльские / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Это был закулисный снимок, на котором Кейт и Уильям провожая гостей — Дональда и Меланию Трампов — стояли задом к камере, держсь за руки.

Пара очень редко демонстрирует такую нежность на публике, поэтому это растрогало поклонников Уэльских.

«Кейт и Уильям действительно блистали на этом государственном ужине. Оба сына короля так хорошо и непринужденно носят официальную одежду, а это платье идеально подошло Кейт», «Ого! Они выглядят невероятно великолепно! А Кэтрин, Боже мой, она выглядит потрясающе».

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Напомним, президент Трамп во время своей речи также похвалил принцессу Кейт, сказав, что она выглядит «такой сияющей и такой здоровой». Принцесса мило улыбалась, сидя рядом с Трампом и слушая его речь.

Принцесса Кейт и Дональд Трамп / © Associated Press

Напомним, вчера эксперт по чтению по губам рассекретил, что Трамп сказал принцессе Уэльской при их первой встрече в саду Виндзорского замка, где Уэльских встречали президентскую чету.

