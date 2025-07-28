Впервые на футболе: принц Уильям с дочерью Шарлоттой посетили матч в Швейцарии

Принц Уильям с дочерью Шарлоттой / © instagram.com/princeandprincessofwales

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43-летний принц Уэльский и 10-летняя принцесса Шарлотта отправились в Швейцарию, чтобы посетить финал женского чемпионата Европы по футболу 2025 года, в котором принимала участие сборная Англии. Этот выезд стал первым зарубежным футбольным матчем для юной Шарлотты.

Принц Уильям выступил в роли покровителя Футбольной ассоциации, руководящего органа английского футбола. Он отправился на напряженный матч на стадионе «Санкт-Якоб-парк» в Базеле, чтобы поддержать женскую сборную Англии по футболу, которую называют «львицами».

Принц Уильям и принцесса Шарлотта на футбольном матче / © Associated Press

Принц Уильям страстный поклонник «львиц», а вот его дочь на футболе была впервые. Ранее Лотти желала команде удачи на важных матчах, записывая видеосообщение в социальных сетях.

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На Шарлотте было темно-синее платье с рюшами в мелкий горох от бренда Guess, которое она носила на Уимблдонский турнир в 2024 году, волосы были распущены, а на запястьях было несколько «браслетов дружбы». Принц Уильям надел пиджак, брюки, рубашку и полосатый галстук.

Команда Англии одержала победу в матче. Принц Уильям также поделился видео в Instagram.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта на футбольном матче / © instagram.com/princeandprincessofwales

«Невероятный вечер для @lionesses и @england в Базеле. Поздравляем Сарину, команду и весь вспомогательный персонал. Чемпионы! 🏆», — говорится в сообщении.