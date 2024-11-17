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Впервые на публике: княгиню Шарлин поддержал на мероприятии ее брат

Впервые на публике: княгиню Шарлин поддержал на мероприятии ее брат

Княгиня Шарлин и ее брат Гарет Уиттсток / Фото: Getty Images

Брат принцессы Шарлин появился вместе с ней на новом публичном мероприятии.

В субботу княгиня Монако официально открыла 25-й выпуск No Finish Line Monaco - мероприятие, покровительницей которого она является.

No Finish Line — благотворительный забег, в котором каждый пройденный километр превращается в пожертвование в пользу детей из неблагополучных семей или больных детей.

Княгиня Шарлин / © Getty Images
Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Мероприятие было учреждено Молодежной экономической палатой Монако в 1999 году в ознаменование первого в Монако Дня прав ребенка. В єтом году акцыя отмечает свое 25-летие.

Шарлин приехал поддержать ее брат Гарет Уиттсток. Княгиня появилась на публике в красной куртке, белой футболке и черных укороченных штанах в сочетании с черными кроссовками, а Гарет был в такой же куртке, белой футболке, серых шортах и кроссовках.

Княгиня Шарлин и ее брат Гарет Уиттсток / © Getty Images
Княгиня Шарлин и ее брат Гарет Уиттсток / Фото: Getty Images

Мы ранее не видели, чтобы брат княгини Монако посещал вместе с ней публичные мероприятия, так что этот выход стал приятной неожиданностью для поклонников Шарлин.

Княгиня Шарлин / © Getty Images
Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Ранее на этой неделе, напомним, Шарлин и ее муж князь Альбер II приняли участие в ежегодной рождественской благотворительной акции Красного Креста Монако.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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