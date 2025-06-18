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Впервые на публике после операции: принцесса Катарина-Амалия приехала с отцом на мероприятие
Недавно наследная нидерландская принцесса перенесла операцию после травмы, которую получила после падения с лошади.
Сегодня принцесса Катарина-Амалия и ее отец король Виллем-Александр прибыли на плац казарм принца Бернхарда в Амерсфорте. На мероприятии монарх вручил новый штандарт гусарскому полку принцессы Катарины-Амалии.
Король был в военной форме, а его старшая дочь приехала в алом платье с прозрачными рукавами и шляпе, а обута в туфли-лодочки на каблуках. Рука наследницы престола была помещена в специальную повязку, так как она получила травму плеча, когда каталась верхом на лошади и недавно перенесла операцию, которая по сообщениям дворца прошла успешно.
Это первый выход в свет принцессы Катарины-Амалии после происшествия.
Напомним, ранее мы рассказывали подробнее, кто такая Катарина-Амалия и что о ней известно.