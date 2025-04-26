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Впервые надела черную шаль в Ватикане: королева Иордании Рания на прощании с Папой Франциском
Ранее она не надевала черную мантилью или шаль, как другие первые леди и королевы.
Королева Иордании Рания и ее супруг король Иордании Абдалла II появились среди тех, кому выпала честь попрощаться с Папой Франциском. Королевская чета была одетая в темные траурные наряды, когда их сфотографировали на площади Святого Петра.
Рания выбрала черный костюм, который включал короткий жакет на молнии и платье. Также она собрала волосы в элегантную прическу, на ее лице был нежный макияж, а также она носила солнцезащитные очки.
Привлекло также внимание и то, что впервые в Ватикане Ее Величество появилась в черном платке на голове. Ранее Рания при встрече с Папой надевала хоть и черные платья, как и положено по протоколу, но всегда на ее голове была белая шаль. Такой выбор аксессуара ей иногда критиковался, поскольку белое при Папе разрешается носить только семи женщинам в мире, в число которых Рания не входит. Однако эти правила с 80-х годов вже не являются обязательными.
Ниже вы можете посмотреть архивные фото, на которых Рания в белой шали на голове.