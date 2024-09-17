Впервые написал о Гарри публично: эксперты предположили, кто повлиял на решение принца Уильяма

В этом году принц Уильям впервые публично поздравил брата Гарри с днем рождения, сделав перепост поздравления из основного королевского аккаунта.

Между братьями уже продолжительное время идет вражда. Считается, что это принцесса Уэльская повлияла на Уильяма и предложила поздравить Гарри с днем рождения.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Герцог Сассекский 15 сентября отпраздновал свой знаменательный 40-й день рождения. Хотя многие полагали, что аккаунты королевской семьи в социальных сетях будут молчать в этот день, и король Чарльз, и Уильям направили свои пожелания принцу, несмотря на сохраняющуюся напряженность между двумя семьями.

Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд считает, что принцесса Кейт, скорее всего, была той, кто убедил своего мужа в том, что "жизнь слишком коротка для обид", сообщает express.co.uk.

"Я чувствую, что Кэтрин оказала влияние на это небольшое смягчение непримиримой позиции ее мужа. В фильме, который она сняла об окончании химиотерапии, она рассказала, как рак дал ей новую перспективу. И что для нее сейчас, несомненно, важнее, так это семья, любовь и то, что ее любят. Возможно, она убедила Уильяма, что жизнь слишком коротка для обид".

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Поздравления с днем ​​рождения, размещенные в соцсетях королевской семьи, также являются признаком возможного потепления в отношениях между Гарри и его отцом.

Напомним, принц Гарри провел день рождения в кругу своей семьи в Калифорнии. А накануне посетил с женой Меган благотворительный теннисный турнир.

Мы же ранее рассказывали, какие требования выдвигает принц Гарри своей семье для того, чтобы примириться с ними.

Принцесса Кейт, принц Уильям и принц Гарри / Фото: Getty Images

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