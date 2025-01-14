Впервые поделилась личным: принцесса Кейт рассказала о семи словах, которые говорила ей семья во время лечения рака

Принцесса Уэльская посетила сегодня больницу Royal Marsden в Челси, где сама проходила курс превентивной химиотерапии.
Во время визита Кейт сделала эмоциональное признание из семи слов относительно своего лечения рака во время сегодняшнего королевского мероприятия.
"Все говорили мне: пожалуйста, сохраняй позитивный настрой, это имеет огромное значение", - цитирует ее слова express.co.uk.
Будущая королева пообщалась с пациентами и членами персонала во время этого визита. Кейт выразила благодарность своим врачам и оказала поддержку пациентам, проходящим лечение рака.
Общаясь с людьми принцесса сказала одной пациентке: "Это действительно тяжело. Это такой шок".
Представитель Кенсингтонского дворца заявил: "Принцесса хотела совершить эту поездку, чтобы выразить свою благодарность невероятной команде, а также подчеркнуть ведущий в мире уход и лечение, которые предоставляет Marsden".
Напомним, Кейт объявила публично, что в сентябре 2024 года завершила курт лечения и теперь сосредоточена в большей степени на своем здоровье и своей семье. Во дворце также подтвердили, что ее возвращение к полноценной работе будет происходить постепенно.
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