Впервые поделилась личным: принцесса Кейт рассказала о семи словах, которые говорила ей семья во время лечения рака

Принцесса Уэльская посетила сегодня больницу Royal Marsden в Челси, где сама проходила курс превентивной химиотерапии.

Во время визита Кейт сделала эмоциональное признание из семи слов относительно своего лечения рака во время сегодняшнего королевского мероприятия.

"Все говорили мне: пожалуйста, сохраняй позитивный настрой, это имеет огромное значение", - цитирует ее слова express.co.uk.

Будущая королева пообщалась с пациентами и членами персонала во время этого визита. Кейт выразила благодарность своим врачам и оказала поддержку пациентам, проходящим лечение рака.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Общаясь с людьми принцесса сказала одной пациентке: "Это действительно тяжело. Это такой шок".

Представитель Кенсингтонского дворца заявил: "Принцесса хотела совершить эту поездку, чтобы выразить свою благодарность невероятной команде, а также подчеркнуть ведущий в мире уход и лечение, которые предоставляет Marsden".

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, Кейт объявила публично, что в сентябре 2024 года завершила курт лечения и теперь сосредоточена в большей степени на своем здоровье и своей семье. Во дворце также подтвердили, что ее возвращение к полноценной работе будет происходить постепенно.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Читайте также: