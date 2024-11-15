Впервые показал ее лицо: кронпринц Хусейн опубликовал милое фото с маленькой дочерью

Наследный иорданский принц опубликовал в своем блоге в Instagram милое фото, которое растрогало его поклонников.
На снимке будущий король Иордании запечатлен держа на руках свою трехмесячную дочь принцессу Иман. Девочка родилась 3 августа 2024 года. Принц Хусейн и его супруга принцесса Раджва буквально сразу же опубликовали семейные фото с новорожденной дочерью, но до сих пор не показывали, как выглядит лицо малышки.
"Иман прямо перед матчем сегодня", - подписал фото кронпринц. Он взял дочь на футбольный матч поболеть за иорданскую команду.
Ранее, напомним, его мать королева Рания недавно публиковала фото с внучкой, которую взяла с собой на зум-конференцию.
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