Впервые показали дочь: Меган и Гарри выпустили рождественскую открытку

Чета Сассекских в этом году по-настоящему удивила. Герцог и герцогиня представили свою рождественскую открытку, на которой запечатлены вместе с двумя детьми: 2,7-летним сыном Арчи и 6-месячной Лили.

Фото сделал фотограф Алекси Любомирски, который ранее делал свадебные фотографии пары, а также фото в день их помолвки. Меган и Гарри запечатлены на деревянных ступеньках на крыльце дома, герцогиня держит на руках дочь, а ее муж Гарри – сына, Арчи сидит на коленях у папы, а Меган поднимает малышку Лили в воздух. Рыжеволосые дети очень похожи на Меган и Гарри.

"Это один из тех редких и особенных проектов, частью которых мне посчастливилось стать. Для меня было восхитительной честью иметь возможность продолжить историю этой семьи, которую я сначала сфотографировал как помолвленную пару, затем в день их свадьбы, как супружескую пару, а теперь вижу, как их любовь проявляется в двух прекрасных детях. Любой, кто видел мою серию #AllLoveSeries, знает, что одна из величайших радостей, которую я получаю от фотографии, - это когда я могу фотографировать "любовь" в той или иной форме.

Этот день, проведенный с герцогом и герцогиней Сассекскими, был одним из таких радостных событий, и для меня это большая честь, что меня пригласили сделать это фото", - написал фотограф.

Также фото появилось в Instagram благотворительной организации Team Rubicon."Мы благодарны Archewell Foundation, а также принцу Гарри и Меган, герцогу и герцогине Сассекским за их поддержку наших усилий по принятию афганских семей в общины по всей стране. Для нас большая честь быть среди организаций, отмеченных на праздничных открытках их семьи в этом году, - говорится в подписи под снимком.

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Отметим, в прошлом году Сассексы публиковали открытку на странице благотворительной организации Mayhew. Тогда открытка была создана в виде нарисованной картины. Но в этом году Меган и Гарри явно хотели всех удивить и им это удалось.

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