Впервые после госпитализации: княгиня Шарлин вышла на связь с поклонниками

Княгиня Монако Шарлин впервые вышла на связь с подписчиками после того, как 1 сентября потеряла сознание и была доставлена в госпиталь в Южной Африке.

К сожалению, принцесса пропустила первый учебный день в школе своих детей – принца Жака и принцессы Габриэллы, поскольку все еще находится у себя на родине в ЮАР, где лечится от лор-инфекции.

Но на днях Шарлин вышла на связь в Instagram. Она опубликовала несколько историй, в которых рассказала о благотворительной инициативе #ChasingZero, проводимую ее фондом принцессы Монако Шарлин, которая направлена ​​на пресечение браконьерства на диких животных.

В сообщении представлены черно-белые фотографии Шарлин на одном из снимков контрастными красными буквами написано: "Рог носорога - это НЕ круто!".

Княгиня Шарлин / Instagram княгини Шарлин

Также читайте Что после обморока: княжеский дворец Монако прокомментировал состояние здоровья княгини Шарлин

Также в подписи княгиня добавила ссылку на свой веб-сайт #ChasingZero, на котором размещено сообщение: "Если мы не сделаем в ближайшее время что-то для спасения наших носорогов, которые находятся под угрозой исчезновения, будет слишком поздно. С нашей инициативой #chasingzero мы сможем остановить злодеяния, браконьерства и просвещения людей по вопросам сохранения их. Ваша поддержка и вклад имеют огромное значение".

Княгиня Шарлин / Instagram княгини Шарлин

Тем временем о возвращении Шарлин в Монако снова пока ничего не понятно, а поклонники княжеской пары и вовсе убеждены, что в отношениях Альбера II и его супруги все давно не так гладко, и то, что она скрывается в Южной Африке совсем не случайность.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Читайте также: Князь Монако Альбер II: любовные связи и внебрачные дети супруга княгини Шарлин

Свадьба Шарлин и князя Альбера II (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку