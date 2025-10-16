Впервые публично: Меган Маркл рассказала о своем главном приоритете в жизни

Меган Маркл / © Getty Images

Во время выступления герцогиня Сассекская говорила о балансе между работой и личной жизнью, говоря, что пытается найти идеальный баланс.

Элисон Шонтелл, главный редактор и директор по контенту журнала Fortune, спросила Меган о том, как она управляет своей линейкой продуктов As ever, представленной ранее в этом году.

«Как вы решаете, где появиться в такие моменты, ведь я знаю, что вы любите детали. Вы хотите быть ответственным за многое, так как вам это удается?» — спросила она.

«Думаю, нужно работать в команде. Вы настолько же надежны, насколько надежны остальные люди вокруг вас», — ответила Меган. «И еще я хочу баланса между личной жизнью и работой, если он вообще существует. Я все равно пойду и буду сопровождать первоклассников на экскурсии, а потом вернусь и постараюсь закончить встречи», — сказала герцогиня, цитирует ее слова журнал People.

Элисон Шонтелл и Меган Маркл / © Getty Images

У Меган с мужем принцем Гарри есть 6-летний сын принц Арчи и 4-летняя дочь принцесса Лилибет.

Этот комментарий был не единственным упоминанием Меган о ее маленьких детях на саммите самых влиятельных женщин, она также подтвердила, что летала домой, чтобы увидеть своих детей между недавними поездками в Париж и Нью-Йорк.

«Ты везде побывала, и мы говорили за кулисами о том, что да, ты была в Европе, только что была в Нью-Йорке… и что ты вернулась домой на один день, чтобы увидеть своих детей?» — спросила Шонтелл Меган.

Принцесса Лилибет и принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган со смехом сказала: «Да, пришлось! Мы говорили об этом, потому что все говорили: „О, ты, должно быть, полетела из Парижа прямиком в Нью-Йорк«, а я отвечала: „Нет, мне нужно увидеть своих малышей“. Поэтому мы вернулись в Калифорнию на день, а потом продолжили путь».

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Напомним, на прошлой неделе Меган и принц Гарри посетили Нью-Йорк. Они присутствовали на нескольких мероприятиях, посвященных Всемирному дню психического здоровья.