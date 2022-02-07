Впервые с собранными волосами: Джилл Байден продемонстрировала лаконичный образ

Они проводили выходные с семьей в своем доме.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл большую часть времени проводят в Белом доме, однако на выходные иногда ездят в свой дом в Делавэре, чтобы провести время с семьей. Когда президентская чета возвращалась с отдыха, их сфотографировали на лужайке Белого дома, куда обычно садится вертолет Marine One, которым они пользуются.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Первая леди очень удивила образом, ведь помимо черного строго пальто и серых замшевых сапог на ней также были солнцезащитные очки-авиаторы Ray-Ban, а волосы она содрала сзади, что бывает крайне редко. Обычно Джил Байден их распускает. Президент тоже выбрал черное пальто, синие брюки и черные туфли. На глазах у него тоже были очки-авиаторы от Ray-Ban, но с черными стеклами.

Джилл и Джо Байдены / Associated Press

Напомним, несколько дней тому назад Джилл Байден выступила на мероприятии в Восточной комнате Белого дома, в Вашингтоне. Тогда она появилась в элегантном белом костюме от Schiaparelli, который дополнила золотыми украшениями.

Джилл Байден / Associated Press

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