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Впервые с такой прической: премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась со своим черногорским коллегой
Джорджа Мелони собрала волосы в хвост.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимала в своей резиденции, в Палаццо Киджи в Риме, премьер-министра Черногории Милойко Спаича.
Для деловой встречи политик выбрала черный костюм, состоявший из штанов-палаццо и двубортного жакета с золотыми пуговицами. Его она скомбинировала с белой рубашкой в полоску.
Свой аутфит Мелони дополнила прической, с которой мы ее видим впервые – она собрала волосы хвостом. Кстати, ей идет такая прическа.
У премьера был макияж с блестящими тенями, эффектные золотые серьги в ушах и браслеты на руках.
Напомним, Джорджа Мелони в белом костюме с кружевом на рукавах встретилась с королем Великобритании Чарльзом III.