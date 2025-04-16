Впервые с такой прической: премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась со своим черногорским коллегой

Джорджа Мелони / © Getty Images

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимала в своей резиденции, в Палаццо Киджи в Риме, премьер-министра Черногории Милойко Спаича.

Милойко Спаич и Джорджа Мелони / © Getty Images

Для деловой встречи политик выбрала черный костюм, состоявший из штанов-палаццо и двубортного жакета с золотыми пуговицами. Его она скомбинировала с белой рубашкой в полоску.

Свой аутфит Мелони дополнила прической, с которой мы ее видим впервые – она собрала волосы хвостом. Кстати, ей идет такая прическа.

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Джорджа Мэлони / © Getty Images

У премьера был макияж с блестящими тенями, эффектные золотые серьги в ушах и браслеты на руках.

Напомним, Джорджа Мелони в белом костюме с кружевом на рукавах встретилась с королем Великобритании Чарльзом III.