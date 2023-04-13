Впервые с тростью: королева Маргрете II появилась на публике после операции

16 апреля датская королева готовится отпраздновать 83-й день рождения. А на днях в городе Фреденсборг проходило факельное шествие в связи с переносом резиденции королевы в замок Фреденсборг и Ее Величество приветствовала подданных с балкона замка.

Королева была в отличном настроении, одета в меховое пальто, изумрудное платье-миди в клетку и платок с бахромой. У нее в руках была трость, волосы собраны в низкий пучок в ушах сверкали крупные золотые серьги, а на губах была яркая помада. Рядом с королевой стояло кресло, в которое она могла сесть, если устанет.

Напомним, в феврале королеве Маргрете сделали обширную операцию на спине, которая прошла успешно, и Ее Величество сейчас проходит курс реабилитации.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Вероятно на коронацию короля Чарльза III она не поедет, уже было официально объявлено, что от датской королевской семьи будут присутствовать кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри с детьми.

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