Впервые стала бабушкой: у младшей дочери Грейс Келли - принцессы Стефании - родилась внучка

В королевской семье Монако пополнение - старший сын принцессы Стефании - Луи - впервые стал отцом. 4 апреля у Луи и его супруги Мари родилась дочь, спустя четыре дня пара опубликовала фото ребенка в Instagram и рассказала, что ее назвали Виктория.

"Наша маленькая семья выросла с появлением нашей маленькой Виктории", - написала пара под фото.

Напомним, что Луи сын принцессы Монако Стефании и Даниэля Дюкрюэ. Он также является внуком американской киноактрисы, а затем княгини Монако Грейс Келли.

Луи Дюкрюэ с мамой / Фото: Associated Press

Луи женат на Мари Хоа Шевалье - француженкой вьетнамского происхождения, с которой познакомился на первом курсе. Гражданская свадьба пары состоялась 26 июля 2019 года в ратуше Монако, а вот венчание - 27 июля того же года в Соборе Святого Николая.

Луи Дюкрюэ с женой / Фото: Associated Press

Луи - старший из троих детей Стефании. Также у принцессы есть дочери Полин и Камилла.

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