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Впервые стала мамой: дочь Трампа показала новорожденного малыша и рассекретила его имя
Президент США Дональд Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой.
Младшая дочь президента США Дональда Трампа – 31-летняя Тиффани Трамп – впервые стала мамой. Она родила сына от своего мужа – миллиардера из Нигерии Майкла Булоса.
Радостной новостью новоиспеченная мамочка поделилась в Instagram. Тиффани также показала первое фото новорожденного малыша, на котором она держит маленькую ножку сына. Назвали мальчика - Александр Трамп Булос.
«Добро пожаловать в этот мир, наш милый малыш, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя безгранично! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025», - написала Тиффани в посте.
Напомним, Тиффани Трамп и Майкл Булос познакомились во время отдыха на греческом острове Миконос в 2018 году. Впервые вместе они вышли в свет в августе 2018 года, посетив фэшн-шоу китайского бренда Taoray Wang. Предложение руки и сердца Майкл сделал Тиффани в январе 2022 года.