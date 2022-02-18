Впервые в истории бренда: лицом новой коллекции Victoria’s Secret стала модель с синдромом Дауна

В прошлом году бельевой бренд Victoria’s Secret отказался от "ангелов" и моделей с идеальными телами в пользу новой концепции с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.

На днях бренд представил новую рекламную кампанию, в котором приняла участие пуэрто-риканская модель с синдромом Дауна - София Жирау. 24-летняя девушка уже заявила, что участие в съемках рекламной кампании Victoria’s Secret стало для нее "сбывшейся мечтой", - пишет Sky News.

Модель из Пуэрто-Рико вошла в историю как первая модель Victoria’s Secret с синдромом Дауна. София присоединилась к 17 другим женщинам из коллекции бренда Love Cloud в День святого Валентина, представив линию нижнего белья.

"Однажды я мечтала об этом, я работала над этим, и сегодня мечта сбылась", — написала она в своем блоге в Instagram. "Наконец-то я могу открыть вам свой большой секрет. Я первая модель Victoria's Secret с синдромом Дауна!".

София Жирау - вторая пуэрто-риканская модель, снявшаяся в рекламной кампании Victoria's Secret. Ранее в 2010 году с бельевым брендом начала сотрудничество модель Джоан Смоллс.

София Жирау начала свою модельную карьеру в 2019 году вместе с собственным интернет-магазином под названием Alavett. В 2020 году она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, написав на своем веб-сайте, что «гордится тем, что является одной из немногих моделей с синдромом Дауна, которым удалось принять участие в важном модном событии».Она также запустила кампанию на испанском языке под названием No Limits, чтобы показать возможности людей с синдромом Дауна.

"Спасибо Victoria’s Secret за то, что увидели меня в качестве модели, у которой есть #NoLimits, и сделали меня частью инклюзивной кампании Love Cloud Collection", — написала Джирау в Instagram. "Внутри и снаружи нет никаких ограничений!"

Новая рекламная кампания бренда является первой с тех пор, как Рауль Мартинес стал ее креативным директором в январе. А сам бренд Victoria's Secret находится в процессе ребрендинга , поскольку пытается дистанцироваться от культовых образов «ангелов» Victoria's Secret и привлечь внимание простых женщин.

"Коллекция Love Cloud — важный момент в эволюции бренда. От состава невероятных женщин, которые воплощают коллекцию в жизнь, до невероятного инклюзивного духа на съемочной площадке, эта кампания является важной частью нового стандарта Victoria's Secret, который мы создаем», - сказал Рауль Мартинес.

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