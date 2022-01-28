Впервые за 13 лет: Байдены привезли в Белый дом кошку

В президентской резиденции появился новый житель.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден привезли в Белый дом кошку. Последний раз кот в резиденции жил во времена президентства Джорджа Буша-младшего в 2009 году.
Зовут кошку Уиллоу. Первая леди США назвала ее в честь города Уиллоу-Гроув в Пенсильвании, в котором первая леди выросла.
Домашнему питомцу два года, ее окрас - табби. У серой короткошерстной красавицы – зеленые глаза.
Госпожа Байден впервые увидела Уиллоу во время предвыборной кампании супруга в 2020 году в Пельсильвании. Джилл выступала перед избирателями, как в этот момент котенок выпрыгнул на сцену и прервал ее речь. Хозяин фермы тогда понял, что кошка должна пренадлежать Джилл. После того, как Байден стал президентом, Джилл пообещала, что заберет кошку в Белый дом.
Снимки Уиллоу Джилл опубликовала на своей странице в Instagram.
Кошка привыкает к своему новому дому. Она смотрит в окно, играется с клубком нитей и гуляет по резиденции и обнюхивает все.
"Уиллоу обустраивается в Белом доме с любимыми игрушками, лакомствами и у нее теперь есть большое пространство для исследования и обнюхивания", — сказал пресс-секретарь первой леди Майкл Лароса.
Напомним, у президентской четы есть щенок немецкой овчарки Коммандер, которого ему подарил на день рождения брат Джеймс.
Раньше у Байденов было еще две овчарки – Мейджо и Чемп. Мейджо стал вести себя агрессивно в резиденции и поэтому его отправляли на перевоспитание к кинологу. Затем собаку отправили жить к друзьям семьи в более спокойную обстановку. А 13-летний Чемп умер летом прошлого года.
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