Впервые за 30 лет: Сара Йоркская с королевской семьей вышла на прогулку в Сандрингеме

Бывшая жена принца Эндрю присоединилась к королевской семье в церкви рождественским утром , впервые за более чем 30 лет.

Сегодня утром Сара неожиданно появилась на традиционной праздничной церковной службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Она присоединилась к своему бывшему мужу принцу Эндрю и другим членам королевской семьи, когда они совершили короткую прогулку от дома до церкви.

Сара Йоркская и Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Это первый раз, когда герцогиня Йоркская присоединилась к королевской семье за ​​более чем 30 лет, поскольку после громкого развода пары в 1996 году Саре запретили присоединиться к семье на Рождество.

В этом году король Чарльз смягчил подход в этом вопросе и пригласил Сару присоединиться к семье в Сандрингеме. Она была в изумрудном пальто, в руках держала замшевый клатч и кожаные ботильйоны в тон на каблуках. На голове у Сары был зеленый ободок, волосы она распустила, надела серьги-кольца и сделала легкий макияж глаз.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

В Рождество Сара опубликовала в Instagram фотографию со своими дочками – принцессами Беатрис и Евгенией и написала:

"Мы наслаждаемся обществом друг друга и чувствуем благодарность сегодня. Надеюсь, у всех будет чудесный день. Счастливого Рождества всем, кто празднует, и всех поздравляю с наступающим праздником!".

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