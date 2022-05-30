Впервые за 60 лет: свадебная тиара принцессы Дианы выставлена на аукцион

Знаменитая свадебная тиара принцессы Дианы, в которой она в 1981 году выходила замуж за принца Чарльза, была выставлена на аукционе Sotheby's в рамках празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Чтобы отпраздновать историческое 70-летие правления королевы Елизаветы II на престоле, престижный лондонский аукционный дом выставляет более 40 самых ослепительных королевских и аристократических тиар, в том числе культовую свадебную тиару принцессы Уэльской Дианы.
Знаменитая тиара Спенсера на самом деле принадлежит семье Дианы, аристократическое происхождение которой восходит к периоду Тюдоров. Диадема не выставлялась с 1960-х годов, сообщает People.
Она была создала в 1767 году, а в нынешний вид ее переделала компания Garrard в 1930-х годах, и в настоящее время тиара принадлежит брату Дианы - Чарльзу Спенсеру.
Семейная реликвия, созданная в виде гирлянды с сердцем посередине, окружена непрерывными завитками и украшена круглыми бриллиантами огранки "роза", "кушон" и "груша". Центральный мотив в форме сердца был особенно сентиментальной частью дизайна, поскольку он был подарком бабушке Дианы, леди Синтии Гамильтон, в день ее свадьбы в 1919 году.
В течение своей жизни принцесса Диана надевала тиару всего семь раз (в период с 1983 по 1992 год). Больше всего о тиаре знают благодаря свадьбе Дианы и Чарльза в 1981 году. Именно в ней принцесса шла по проходу собора Святого Павла в изысканном свадебном платье от Элизабет Эмануэль с 30-метровым шлейфом.
"Празднование юбилея королевы дало нам прекрасную возможность выставить на всеобщее обозрение выдающуюся подборку тиар благородного и королевского происхождения, многие из которых не выставлялись десятилетиями", — говорит Кристиан Споффорт, глава ювелирного отдела Sotheby’s в Лондоне.
Также на аукционе будет выставлена бриллиантовая тиара в форме волны, от Cartier 1904 года создания и несколько портретов королевы Елизаветы II.
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