Впервые за 600 лет: кронпринцесса Норвегии Ингрид Александра подписала присягу

Кронпринцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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После того как новый король Хокон VIII принес присягу в качестве монарха на верность Конституции перед Стортингом — высшим законодательным органом и парламентом Норвегии, в историю вошла и его дочь.

22-летняя кронпринцесса Ингрид Александра теперь является наследницей престола и после устной присяги своего отца она подала письменное заявление, которое официально подтверждает её статус и гарантирует, что она юридически сможет исполнять обязанностирегента, когда её отец будет находиться за границей, будет недееспособен или по другим причинам не сможет исполнять свои обязанности.

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Кронпринцесса Ингрид Александра и король Хокон VIII / © Associated Press

Но кронпринцесса Ингрид Александра вошла в историю не только как наследница, ведь её нынешний статус — это первый случай в современной истории норвежской монархии, когда наследница престола уже достигла 18-летнего возраста на момент вступления отца на престол.

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Предыдущие наследники, в частности отец и дед Ингрид Александры, были несовершеннолетними, когда их родители становились монархами, поэтому они приносили присягу в 18 лет.

Кронпринцесса Ингрид Александра подписывает присягу / © Instagram норвежской королевской семьи

Кронпринцесса также является первой представительницей норвежской королевской семьи, на которую распространяется изменение законов о престолонаследии, принятое в 1990 году в отношении абсолютного первородства. Теперь престол Норвегии наследует старший ребенок независимо от пола, вместо системы, которая отдавала предпочтение наследникам мужского пола. Поэтому Ингрид Александра не утратила своего места в очереди на престол после рождения её младшего брата, принца Сверре Магнуса.

Кронпринцесса Ингрид Александра подписывает присягу / © Instagram норвежской королевской семьи

Когда Ингрид Александра вступит на престол, она станет первой женщиной-монархом Норвегии за более чем 600 лет. Последней женщиной, возглавлявшей Норвегию, была королева Маргарита, правившая с 1388 по 1412 год, то есть 24 года.

Кронпринцесса Ингрид Александра — одна из многих женщин-наследниц престола в Европе и поддерживает тесные отношения с несколькими своими будущими коллегами-королевами. Ранее стало известно, что она входит в групповой чат в WhatsApp вместе с принцессой Елизаветой Бельгийской и принцессой Катариной-Амалией Нидерландской. Теперь, после вступления короля Хокона на престол, все трое являются непосредственными наследницами престолов своих стран.

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«Мы знакомы уже давно и время от времени встречаемся на различных мероприятиях», — сказала принцесса Елизавета в недавнем интервью. «В моем поколении есть несколько женщин. Подобные изменения происходят и в других монархиях, — добавила она. — Мы все находимся в одинаковой ситуации. Это вызов, с которым нам придётся справиться вместе».

Кронпринцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Ингрид Александра сейчас учится. Недавно она начала новый семестр в Университете Осло в качестве студентки, переведённой из Австралии, где она обучалась на трёхлетней бакалаврской программе в Сиднейском университете. Она вернулась в Норвегию, чтобы быть ближе к семье из-за проблем со здоровьем матери, перенесшей трансплантацию лёгких в июне этого года. Последствия операции не позволили новой королеве присутствовать на церемонии принесения присяги своим мужем 1 сентября, поэтому нового короля сопровождала дочь-наследница.

Кронпринцесса Ингрид Александра и король Хокон VIII / © Associated Press

Кронпринцесса Ингрид Александра и король Хокон VIII / © Associated Press

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