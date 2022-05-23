Впервые за 70 лет: Елизавета II может пропустить королевский салют в ее честь

Впервые за 70 лет: Елизавета II может пропустить королевский салют в ее честь

Из-за проблем с мобильностью королева Елизавета II снова может пропустить некоторые важные мероприятия, организованные в честь ее дня рождения и празднования платинового юбилея правления.

Каждый год в июне королева посещает парад Trooping the Colour, где в ее честь дают салют. В этом году ее дети принц Чарльз и принцесса Анна могут принять королевский салют вместо Ее Величества, поскольку королева продолжает бороться с проблемами мобильности.

Как сообщает Mirror, члены королевской семьи планируют заменить королеву во время некоторых частей Trooping the Colour впервые за 70 лет. Однако все еще есть надежда, что 96-летняя королева все еще сможет присутствовать на части культовой церемонии на параде конногвардейцев 2 июня.

Королева Елизавета II на параде в 1960 году / Фото: Associated Press

Военное шоу обычно длится несколько часов, включая парад с домашней кавалерией и завершается захватывающим военным парадом. В этом году зрелище также открывает длинные выходные празднования платинового юбилея королевы.

Ранее сообщалось, что королева может выехать из Букингемского дворца в карете, чтобы осмотреть войска, затем оставив на параде Чарльза, Уильяма и Анну. А после она снова появится на балконе дворца для того, чтобы поприветствовать вместе с другими членами семью собравшихся у дворца подданных.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

В прошлом королева Елизавета II всегда присутствовала во время военной церемонии, чтобы отметить свой официальный день рождения, который обычно празднуется в июне. Отметим, эта традиция пошла от короля Георга II, который в 1748 году совместил ежегодный летний военный марш с празднованием своего дня рождения, хотя родился король в октябре. С тех пор у правящего монарха есть возможность отметить официальный день рождения летом, потому что лето - идеальное время для проведения парада.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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