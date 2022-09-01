Впервые за 70 лет правления: королева Елизавета II не поедет в Лондон на встречу с Джонсоном и новым премьер-министром

Королева Елизавета II не поедет на следующей неделе в Лондон, чтобы лично принять Бориса Джонсона и его преемника на должности нового премьер-министра Великобритании, имя которого станет известно 5 сентября.

В Букингемском дворце эту информацию уже официально подтвердили, заявив, что вместо этого политики посетят Ее Величество в Балморале.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

96-летняя Елизавета II примет в Шотландии в замке Балморал мистера Джонсона вместе с Лиз Трасс или Риши Сунака, в зависимости от того, кто станет новым премьер-министром.

Королева традиционно проводит аудиенции с уходящим и новым премьер-министром в Букингемском дворце в Лондоне, но вместо этого мистер Джонсон и новый лидер консерваторов, которым будет предложено сформировать правительство, отправятся в Балморал. Все из-за того, что состояние здоровья Ее Величества сейчас не способствует тому, чтобы ездить в Лондон и обратно.

Борис Джонсон и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

В Шотландии королева Елизавета II обычно проводит летние каникулы и вернется в Виндзорский замок не ранее октября.

Это будет первая церемония назначения премьер-министра на пост вне стен Букингемского дворца за всю историю 70-летнего правления британской королевы. Сообщается, что, несмотря на проблемы со здоровьем, королева решительно настроена выполнять свои обязанности до последнего.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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