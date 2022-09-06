Впервые не в Букингемском дворце: королева Елизавета II приветствовала нового премьер-министра Лиз Трасс

Лидер консерваторов Лиз Трасс станет 15-м премьер-министром монарха за долгие годы ее пребывания на троне, если не считать правление Уинстона Черчилля, который в свой второй срок пребывания на посту с 1951-го по 1955-й года также работал при Елизавете II. Королевой она стала в феврале 1952 года, после смерти своего отца короля Георга VI, который и назначал Уинстона на пост.

Королева Елизавета II и Уинстон Черчилль / Фото: Getty Images

Лиз Трасс станет первым премьер-министром Великобритании, которая официально вступит в должность после аудиенции с королевой в Шотландии, а не как это происходит обычно в Букингемском дворце в Лондоне. Все из-за того, что у Ее Величества проблемы с мобильностью и было принято решение, что она не поедет на это мероприятие в Лондон, а экс-премьер Борис Джонсон и новый премьер Лиз Трасс прибудут к ней в замок Балморал, где монарх проводит летние каникулы.

Перед встречей с новым премьер-министром королева провела аудиенцию наедине с Борисом Джонсоном, поскольку он официально уходит с поста премьер-министра. Они встретились в гостиной Балморала.

Борис Джонсон приехал в Шотландию / Фото: Associated Press

Борис Джонсон приехал в Шотландию / Фото: Associated Press

Сегодня утром, напомним, Джонсон в сопровождении жены Кэрри произнес прощальную речь на Даунинг-стрит, прежде чем сесть на рейс в Абердиншир, чтобы встретиться с монархом. В Шотландию он также прибыл с супругой Кэрри.

После аудиенции с Джонсоном королева Елизавета II встретилась с Лиз Трасс. 96-летний монарх пришла на встречу в светлой рубашке, кардигане, клетчатой юбке длины миди и своих любимых туфлях на каблуках от Anello & Davide. Ее Величество была с тростью и в очках, а на руке у нее висела лаковая сумка.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Елизавета II заметно похудела, но у нее все такая же красивая укладка и макияж на лице, на шее жемчужное колье, а в ушах серьги из жемчуга. Монарх пригласила новоизбранного лидера Консервативной партии стать премьер-министром и сформировать новое правительство.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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