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Впервые за четыре года: император и императрица Японии посетили праздник посадки деревьев

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Впервые за четыре года: император и императрица Японии посетили праздник посадки деревьев

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Пара традиционно была одета скромно и просто.

4 июня японский император Нарухито и императрица Масако посетили префектуру Иватэ. Визит пары в это место был связан с 73-м Национальным фестивалем посадки деревьев в Рикузентакате.

Фестиваль проходил в Мемориальном парке Такатамацубара, на северо-востоке Японии, который был создан в после Великого восточно-японского землетрясения и цунами в марте 2011 года, унесшего много жизней и разрушившего города. 

На церемонии в рамках праздника император почтил память жертв того стихийного бедствия, выступил с речью, а также он и Масако посадили саженцы деревьев в парке.

Императрица Масако / © Getty Images
Императрица Масако / Фото: Getty Images

Император и императрица лично приняли участие в этом ежегодном мероприятии впервые за четыре года после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

В этот раз на праздник посадки деревьев императрица Масако надела нежно-голубой костюм с отделкой, который дополнила клатчем и белыми туфлями. Нарухито отдал предпочтение черному костюму, белой рубашке и голубому галстуку, который сочетался с костюмом его супруги.

Император Нарухито и императрица Масако / © Getty Images
Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
231
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