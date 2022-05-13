Впервые за два месяца: королева Елизавета II лично присутствовала на публичном мероприятии

Королева Елизавета II впервые появилась на публике с 29 марта, когда ее в последний раз видели на публичном мероприятии – службе памяти в честь ее покойного мужа принца Филиппа.

Сегодня, 13 мая, монарх была замечена на одном из своих любимых мероприятий - Королевском конном шоу в Виндзоре. Ее Величество сияла, когда приехала на мероприятие на своем Range Rover, чтобы посмотреть, как лошади выходят на парад.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ее Величество сидела на переднем пассажирском сиденье автомобиля, одетая в белую блузку и темный кардиган, а также была в солнцезащитных очках. Она выглядела расслабленной, много улыбалась и смеялась, болтала с публикой, но из автомобиля не выходила. Елизавета II испытывает проблемы с мобильностью и ей тяжело передвигаться даже с тростью.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Но на конном шоу она все же передвигалась с помощью этой самой трости, а публика, говорят, приветствовала королеву овациями.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Публика, присутствовавшая на мероприятии, также стремилась сделать фото Ее Величества. Монарх посещает конное шоу ежегодно, лошадей очень любит и ранее сама с удовольствием ездила верхом.

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