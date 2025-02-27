Впервые за много лет: Кейт и Уильяма запечатлели за жестом, который они никогда не демонстрировали публично

Видео было снято во время визита пары в город Понтипридд в Южном Уэльсе, где они вчера провели целый день.

Принц и принцесса Уэльские посетили несколько мероприятий, на одном из них попробовали приготовить настоящие валлийские пироги, а также тепло общались с публикой, которая пришла пару поприветствовать.

Кейт и Уильям в Уэльсе / Фото: Getty Images

В Instagram сторис позже было опубликовано это видео, в котором Кейт и Уильям идут, держась за руки, а в подписи написано: "Спасибо, Понтипридд!".

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц и принцесса Уэльские никогда ранее не появлялись на публичных мероприятиях, держась за руки, обычно они придерживаются строгого протокола на таких мероприятиях. Лишь один раз мы видели их держась за руки — на следующий день после свадьбы, когда пара прошлась по территории Букингемского дворца.

Кейт и Уильям на следующий день после свой свадьбы, 30 апреля 2011 года / Фото: Getty Images

Но, после того, как Кейт перенесла лечение от рака и семья поделилась очень нежным видео, объявив о ремиссии принцессы, они решили продемонстрировать нежные чувства и на публичных мероприятиях.

Редкий момент: Кейт и Уильяма запечатлели на публике держащимися за руки

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