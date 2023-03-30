Впервые за много лет: король Чарльз III и королева Камилла прибыли с государственным визитом в Германию

Это был исторический визит. Первая пара Германии встретила британских монархов у одной из самых известных достопримечательностей страны.

Король Чарльз III и его супруга королева-консорт Камилла прибыли в Германию с трехдневным государственным визитом. 29 марта у Бранденбургских ворот короля и королеву приветствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер.

Король Чарльз III, королева Камилла, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Визит короля и королевы будет включать встречи, подчеркивающие важность британо-германских отношений. Их поездка в эту страну стал историческим, поскольку это первый раз за почти десятилетие, когда Соединенное Королевство принимается здесь с официальным государственным визитом. Дело в том, что последние несколько лет своего пребывания на престоле королева Елизавета II не могла совершать заграничные поездки, поэтому не принимала приглашения, направленные ей для государственных визитов.

Выйдя из самолета королева Камилла страза привлекла особое внимание, ведь выбрала для поездки яркий наряд в бирюзовом цвете и в своем любимом фасоне. Наряд создан для нее на заказ британским модельером Брюсом Олдфилдом и является новинкой в ее гардеробе.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Образ состоял из платья-футляра и лаконичного пальто без пуговиц из твидовой ткани. Традиционно королева надела шляпу, которая была от знаменитого модиста Филипа Трейси - ее украшало страусиное перо. Также Камилла держала в руке черную сумку на короткой ручке, обула замшевые сапоги, на руки надела черные перчатки и сделал макияж в нежных тонах.

Из украшений королева отдала предпочтение серьгам с мужчинами, золотой цепочке на шее и маленькой броши с бриллиантами и бирюзой, принадлежавшей ранее королеве Елизавете II. Покойному монарху это украшение подарила ее бабушка - королева Мария. Считается, что Мария преподнесла Елизавете брошь при ее конфирмации в 1942 году.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король был не столь ярко одет, как его супруга, но вещи были подобраны в соответствии к ее наряду - на Чарльзе III был костюм, белая рубашка, темно-синее пальто и голубой галстук в принт.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Отметим также, что государственный визит короля Чарльза и королевы Камиллы должен был состояться в двух странах, пара должна была посетить еще Францию, прежде чем отправиться в Германию. Однако из-за продолжающихся протестов и беспорядков во Франции президент Макрон отложил их визит в свою страну на другой раз.

Король Чарльз III, королева Камилла, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / Фото: Associated Press

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