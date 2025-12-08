Впервые за семь лет: Меган Маркл связалась с отцом, но инсайдеры утверждают, что она лжет

Меган Маркл / © Associated Press

Стало известно, что вскоре после этого Меган Маркл связалась со своим отцом Томасом Марклом. Дочь отправила своему 81-летнему отцу электронное письмо.

Представитель Меган сообщил, что она «обратилась» в тот же день, когда узнала о проблемах со здоровьем ее отца, с которым она не общается с 2018 года после того, как он участвовал в съемках постановочных фотографий папарацци перед ее свадьбой с принцем Гарри.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Однако в субботу, 6 декабря, издание The Mail on Sunday сообщило, что Томас был «сбит с толку» этим заявлением и заявил, что не получал никаких известий от Меган.

Как пишет журнал People, попытки Меган связаться с отцом осложняются тем фактом, что у него в настоящее время нет телефона, а у герцогини Сассекской нет его рабочего номера телефона.

Также известно, что Меган лично обзвонила несколько больниц, пытаясь найти отца, но не смогла отыскать, где он проходит лечение. Указание больницы позволило бы отправить записку лично, учитывая, что у него нет доступа к телефону.

Меган Маркл / © Associated Press

Команда Меган Маркл обратилась за разъяснениями к близким Томаса относительно наилучшего способа связи с ним, пока он восстанавливается в отделении интенсивной терапии на Филиппинах.

В то же время некий осведомленный источник в больнице, где находится господин Маркл сообщил The Mail on Sunday, что сообщений от Меган не посутпало.

«Если бы Меган или кто-то из ее знакомых позвонили сюда, мы бы знали… Насколько нам известно, этого не произошло», — говорится в его сообщении.

Отец Меган Маркл показал архивное фото с дочерью в интервью изданию The Sun / фото: скришот из видео

Напомним, ранее мы рассказывали, что Томасу Марклу ампутировали ногу после образования тромба. Операцию провели после того, как тромб прервал кровообращение в левой ноге, и она почернела.