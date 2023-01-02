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Впервые за три года: японская императорская семья вышла на публику в полном составе

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
1499
Время на прочтение
1 мин
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Впервые за три года: японская императорская семья вышла на публику в полном составе

Фото: Associated Press

Пандемия и связанные с ней карантинные меры сильно повлияли на график официальных выходов императорской семьи Японии.

Сегодня, 2 января, японская императорская семья в полном составе вышла на балкон императорского дворца в Токио, чтобы поприветствовать своих подданных. 

Bмператор Нарухито, императрица Масако / © Associated Press
Bмператор Нарухито, императрица Масако / Фото: Associated Press

Мероприятие прошло впервые за три года после перерыва из-за пандемии коронавируса. 

На балконе собрались все члены семьи: почетная императрица Митико, почетный император Акихито, император Нарухито, императрица Масако, принцесса Айко, наследный принц Фумихито, наследная принцесса Кико и принцесса Како. 

Император Нарухито, императрица Масако, принцесса Айко / © Associated Press
Император Нарухито, императрица Масако, принцесса Айко / Фото: Associated Press
Принцесса Айко беседует с наследным принцем Акисино и наследной принцессой Кико / © Associated Press
Принцесса Айко беседует с наследным принцем Акисино и наследной принцессой Кико / Фото: Associated Press

Все члены королевской семьи были в масках. Мужчины надели традиционные фраки, женщины были одеты в элегантные платья традиционного кроя, которые дополнили белыми перчатками и жемчужными украшениями: ожерельями, брошками и серьгами, что тоже достаточно традиционно для королевской семьи Японии. 

Почетная императрица Митико, почетный император Акихито, император Нарухито, императрица Масако, принцесса Айко, наследный принц Фумихито, наследная принцесса Кико и принцесса Како. / © Associated Press
Почетная императрица Митико, почетный император Акихито, император Нарухито, императрица Масако, принцесса Айко, наследный принц Фумихито, наследная принцесса Кико и принцесса Како. / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1499
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