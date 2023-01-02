Впервые за три года: японская императорская семья вышла на публику в полном составе

Пандемия и связанные с ней карантинные меры сильно повлияли на график официальных выходов императорской семьи Японии.
Сегодня, 2 января, японская императорская семья в полном составе вышла на балкон императорского дворца в Токио, чтобы поприветствовать своих подданных.
Мероприятие прошло впервые за три года после перерыва из-за пандемии коронавируса.
На балконе собрались все члены семьи: почетная императрица Митико, почетный император Акихито, император Нарухито, императрица Масако, принцесса Айко, наследный принц Фумихито, наследная принцесса Кико и принцесса Како.
Все члены королевской семьи были в масках. Мужчины надели традиционные фраки, женщины были одеты в элегантные платья традиционного кроя, которые дополнили белыми перчатками и жемчужными украшениями: ожерельями, брошками и серьгами, что тоже достаточно традиционно для королевской семьи Японии.
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