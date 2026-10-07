Врач, лечившая членов британской королевской семьи, была найдена мертвой

Британская королевская семья / © Associated Press

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Сообщается, что король Чарльз III и королева Камилла были проинформированы о ее смерти.

Смерть приобретает еще более трагический характер, учитывая, что ее собственный муж обвиняется в ее убийстве.

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Как эксклюзивно сообщила vanitatis, врач была найдена мертвой рано утром в воскресенье в своем доме в Дерсингеме, графство Норфолк, всего в километре от частного поместья короля Чарльза, где он собирает свою семью каждое Рождество — традиция, унаследованная от его матери, королевы Елизаветы II. Такая близость означала, что врач входила в группу врачей, которые могли оказывать помощь Виндзорам, когда они находились в резиденции.

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Сообщается, что король и королева были проинформированы об инциденте, хотя официального ответа или реакции со стороны Букингемского дворца пока не последовало.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

45-летний муж Ханны — Марк Кейн, был арестован и после более чем двух дней расследования ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве. Он стается под стражей и должен предстать перед магистратским судом Норвича на этой неделе.

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