Врач, оперировавший принцессу Диану, рассказал о последних минутах ее жизни

Принцесса Уэльская Диана погибла 24 года назад, но о ее жизни, работе и даже смерти вспоминают до сих пор.

Принцесса Диана трагически скончалась после травмы в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. В этом году доктор Монсеф Дахман, который в ту ночь был на дежурстве в парижской больнице Питье-Сальпетриер, рассказал о том, как они с коллегами боролись за жизнь принцессы.

Принцесса Диана / Associated Press

В беседе с Daily Mail Монсеф вспомнил момент, когда его вызвали на помощь: "Я отдыхал в дежурной комнате, когда мне позвонил Бруно Риу, старший дежурный анестезиолог, и посоветовал мне обратиться в отделение неотложной помощи. Мне не сказали, что это леди Диана, а только то, что произошел серьезный несчастный случай с молодой женщиной. Для любого врача, любого хирурга, очень важно столкнуться с такой молодой особой, которая находится в таком состоянии. Тем более если она принцесса", - вспоминает доктор.

Он рассказал, что по результатам рентгенографии стало ясно, что у Дианы было внутреннее кровотечение. "Около 2.15 ночи у нее случилась остановка сердца, и ей сделали массаж сердца. Я сделал эту процедуру, чтобы дать ей возможность дышать. Ее сердце не могло нормально функционировать", - говорит врач.

Принцесса Диана / Associated Press

Дальнейшее обследование показало, что у принцессы была разорвана вена в сердце, которую один из ведущих кардиохирургов Франции, профессор Ален Пави, смог зашить, пишет Hello!. К сожалению, это не помогло, сердце принцессы Уэльской все равно остановилось.

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"Мы несколько раз пробовали применять электрический ток, и, как я делал это в отделении неотложной помощи, - массаж сердца. Профессор Рио ввела адреналин. Но мы не могли заставить ее сердце снова биться. Мы упорно боролись, мы очень старались, действительно очень много. Честно говоря, когда работаешь в таких условиях, не замечаешь, как проходит время. Единственное, что важно, - это то, что мы делаем все возможное для спасения жизни". В заключении разговора Монсеф Дахман сказал, что неудача в этой операции по спасению жизни принцессы Дианы оказала на него сильное влияние.

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